5ème soirée village : LES APOLLONS et RADIO BISTAN salle multi activités Simplé, 8 octobre 2023, Simplé.

LES APOLLONS

Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds … Bienvenue au Paradis !

Vous avez bien entendu : votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants. Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque.

Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir … de rire !

RADIO BISTAN

Un spectacle musical et humoristique de politique-fiction dans un pays en pleine transhumance écologique.

En 2022, dans le pays du Bistan, un chanteur-président prend le pouvoir et impose un programme écologique ambitieux. Eco-anxieux, bien avant que le terme existe, Reno Bistan, s’est inventé un État (le Bistan) dont il serait un président-chanteur à tendance « khmer vert narcissique ». Pour donner réalité à ce pays, Olivier Minot (notamment radio-actif dans Les Pieds sur Terre de France Culture et Dépêche ! sur Arte Radio) a réalisé la radio de ce pays en pleine « transhumance écologique ». Sur scène, chansons et émissions de radio alternent et racontent heure par heure l’évolution de ce pays, pas si imaginaire, à travers un récital drôle, poétique et engagé. Un spectacle de politique-fiction chansonnesque et humoristique.

salle multi activités place de la mairie 53360 SIMPLE Simplé 53360 Mayenne Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T19:30:00+02:00 – 2023-10-08T22:00:00+02:00

