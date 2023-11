Conférence « Les Mousquetaires; de la légende à la réalité historique » Salle multi-activités Saucède, 4 novembre 2023, Saucède.

Saucède,Pyrénées-Atlantiques

Venez assister ce jour à la conférence de Joseph Miqueu sur « Les Mousquetaires; de la légende à la réalité historique »..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:30:00. EUR.

Salle multi-activités

Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us today for Joseph Miqueu’s lecture on « Les Mousquetaires; de la légende à la réalité historique ».

Asista hoy a la conferencia de Joseph Miqueu sobre « Los mosqueteros: de la leyenda a la realidad histórica ».

Besuchen Sie heute den Vortrag von Joseph Miqueu zum Thema « Die Musketiere: Von der Legende zur historischen Realität ».

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn