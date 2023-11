MARCHÉ DE NOËL Salle Multi-Activités Saint-Maurice-sur-Moselle, 3 décembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

La crèche « La Farandole » organise son traditionnel marché de Noël à la SMA de Saint-Maurice-sur-Moselle. Au programme : de nombreux exposants, buvette et restauration, tombola. Arrivée du Grand Saint-Nicolas à 16h.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Salle Multi-Activités rue des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



The crèche « La Farandole » organizes its traditional Christmas market at the SMA of Saint-Maurice-sur-Moselle. On the program: many exhibitors, refreshments and food, tombola. Arrival of the Great Saint-Nicolas at 4pm.

La guardería « La Farandole » organiza su tradicional mercado navideño en el SMA de Saint-Maurice-sur-Moselle. En el programa: numerosos expositores, refrescos y comida, tómbola. Llegada del Gran Saint-Nicolas a las 16 horas.

Die Kinderkrippe « La Farandole » organisiert ihren traditionellen Weihnachtsmarkt in der SMA in Saint-Maurice-sur-Moselle. Auf dem Programm stehen: zahlreiche Aussteller, Getränke- und Essensstände, Tombola. Ankunft des Großen Sankt Nikolaus um 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES