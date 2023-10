BOURSE AUX SKIS Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle, 4 novembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Le Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organise une bourse aux skis à la salle multi-activités.. Tout public

Samedi 2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 19:00:00. 0 EUR.

Salle multi-activités allée des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



The Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organizes a ski market at the multi-activity room.

El Club de Esquí de Saint-Maurice-sur-Moselle organiza un mercado de esquí en la sala de actividades múltiples.

Der Ski Club Saint-Maurice-sur-Moselle organisiert eine Skibörse in der Multi-Aktivitätshalle.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES