REPAS DANSANT Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle, 30 septembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

L’Amicale de l’hôpital local de Bussang organise un repas dansant à la salle multi-activités. Soirée animée par DJ Seb. Réservation par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 . 22 EUR.

Salle multi-activités allée des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



The Amicale de l’hôpital local de Bussang organizes a dinner-dance at the salle multi-activités. Entertainment by DJ Seb. Reservations by telephone.

La Amicale de l’hôpital local de Bussang organiza una cena con baile en la salle multi-activités. Animación a cargo de DJ Seb. Reservas por teléfono.

Der Freundeskreis des örtlichen Krankenhauses in Bussang organisiert ein Tanzessen im Multi-Aktivitätsraum. Der Abend wird von DJ Seb moderiert. Reservierung per Telefon.

