FÊTE DE LA SAINT-MAURICE Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle, 24 septembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Une fête foraine d’antan est proposée sur la journée avec de nombreuses animations : bourse aux jouets et puériculture, baby-foot géant, vide-grenier et buvette/restauration, spectacle de magie et jonglage, grands jeux en bois XXL, baptêmes en poney, stands de confiseries, barbapapa, gaufres et pêche aux canards.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Salle multi-activités allée des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



An old-fashioned funfair will be held throughout the day, with a wide range of activities: toy and childcare fair, giant table soccer, garage sale and refreshment stalls, magic and juggling shows, XXL wooden games, pony rides, candy stalls, Barbapapa, waffles and duck fishing.

Durante todo el día se celebrará un parque de atracciones a la antigua usanza, con un amplio abanico de actividades que incluye un mercado de juguetes y artículos de puericultura, un futbolín gigante, una venta de garaje y una zona de refrescos/restaurante, un espectáculo de magia y malabares, juegos de madera XXL, paseos en poni, puestos de golosinas, Barbapapa, gofres y pesca de patos.

Den ganzen Tag über wird ein Jahrmarkt im Stil vergangener Zeiten mit zahlreichen Animationen angeboten: Spielzeug- und Kindersachenbörse, Riesenkicker, Flohmarkt und Imbiss- und Getränkestand, Zauber- und Jongliervorführung, XXL-Holzspiele, Ponytaufen, Süßwarenstände, Barbapapa, Waffeln und Entenangeln.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES