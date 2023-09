BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Salle multi-activités Saint-Maurice-sur-Moselle, 24 septembre 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Saint-Maurice-sur-Moselle,Vosges

Bourse aux jouets et vêtements d’enfants et puériculture organisée par l’association « La Farandole ». Renseignements par téléphone ou par mail.. Tout public

Dimanche 2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

Salle multi-activités allée des Tilleuls

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est



Toys and children’s clothes and childcare market organized by the association « La Farandole ». Information by phone or by mail.

Feria de juguetes y ropa infantil organizada por la asociación « La Farandole ». Información por teléfono o correo electrónico.

Börse für Spielzeug, Kinderkleidung und Säuglingspflege, organisiert vom Verein « La Farandole ». Informationen per Telefon oder E-Mail.

