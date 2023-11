Bal traditionnel salle multi-activités Montregard, 25 novembre 2023, Montregard.

Montregard,Haute-Loire

20h30 bal traditionnel avec Bougnat Sound, initiation danse et première partie de bal avec les musiciens du CDMDT43

entrée 12€ / 10€ – gratuit moins de 16 ans.

2023-11-25

salle multi-activités

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



8:30pm traditional ball with Bougnat Sound, dance initiation and first part of the ball with CDMDT43 musicians

admission 12? / 10? – free under 16

20h30 baile tradicional con Bougnat Sound, iniciación al baile y primera parte del baile con músicos del CDMDT43

entrada 12? / 10? – gratis para menores de 16 años

20:30 Uhr Traditioneller Ball mit Bougnat Sound, Tanzeinführung und erster Teil des Balls mit den Musikern des CDMDT43

eintritt 12 ? / 10 ? – gratis unter 16 Jahren

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon