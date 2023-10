Halloween pour tous ! Salle multi-activités Issigeac, 31 octobre 2023, Issigeac.

Issigeac,Dordogne

Organisé par l’association Vacances Découvertes Handicaps cette animation en 2 temps animée par DJ julien

s’adresse aux enfants à partir de 15h : boom, 1 cocktail, 1 gâteau et une surprise ! Tarif : 5€

et aux adultes à partir de 19h : soirée dansante, entrée participation libre, Menu Burger 10€ avec 1cocktail, 1 burger, chips et dessert . Inscriptions et renseignements au 06 59 10 84 42 avant le 29/10. Buvette sur place. N’oubliez pas votre déguisement !.

2023-10-31

Salle multi-activités

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Vacances Découvertes Handicaps association, this 2-part event hosted by DJ Julien

for children from 3pm: boom, 1 cocktail, 1 cake and a surprise! Price: 5?

and for adults from 7pm: dance party, free entry, Burger Menu 10? with 1cocktail, 1 burger, chips and dessert. Registration and information on 06 59 10 84 42 before 29/10. Refreshments on site. Don’t forget your costume!

Organizado por la asociación Vacances Découvertes Handicaps, este evento en 2 partes presentado por DJ Julien

para niños a partir de las 15:00: ¡boom, 1 cóctel, 1 tarta y una sorpresa! Precio: 5?

y para los adultos a partir de las 19h: fiesta baile, entrada libre, Menú Hamburguesa 10? con 1 cóctel, 1 hamburguesa, patatas fritas y postre. Inscripciones e información en el 06 59 10 84 42 antes del 29/10. Refrescos in situ. No olvide sus disfraces

Organisiert von der Vereinigung Vacances Découvertes Handicaps diese Animation in zwei Phasen, die von DJ julien moderiert wird

für Kinder ab 15 Uhr: Boom, 1 Cocktail, 1 Kuchen und eine Überraschung! Preis: 5 ?

und für Erwachsene ab 19 Uhr: Tanzabend, Eintritt frei, Burger-Menü 10? mit 1 Cocktail, 1 Burger, Chips und Dessert. Anmeldungen und Informationen unter 06 59 10 84 42 bis zum 29. Oktober. Getränke vor Ort. Vergessen Sie Ihre Verkleidung nicht!

Mise à jour le 2023-09-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides