Loto de l’Association Eymet Danser Salle multi-activités Eymet, 4 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Nombreux lots à gagner : coffrets gourmands, corbeilles de fruits et légumes, bons d’achat, filets garnis, électroménager, bons repas dans les restaurants. Carton 1€- les 13 à 10€ – 8 parties dont 1 partie enfants + 1 carton sec. Tombola et buvette..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle multi-activités avenue de Lattre de Tassigny

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous prizes to be won: gourmet gift boxes, fruit and vegetable baskets, vouchers, loot boxes, household appliances, restaurant vouchers. Card 1 – 13 to 10? – 8 games including 1 children’s game + 1 dry card. Tombola and refreshment stand.

Muchos premios para ganar: cajas de regalo gourmet, cestas de frutas y verduras, vales de compra, cajas de botín, electrodomésticos, vales de comida en restaurantes. Tarjeta 1 – ¿De 13 a 10 años? – 8 juegos, de los cuales 1 juego infantil + 1 carta seca. Tómbola y bar.

Es gibt viele Preise zu gewinnen: Gourmetpakete, Obst- und Gemüsekörbe, Einkaufsgutscheine, Filets garnis, Elektrogeräte, Essensgutscheine in Restaurants. Karton 1 – 13 bis 10? – 8 Spiele, davon 1 Kinderspiel + 1 trockene Karte. Tombola und Getränkestand.

