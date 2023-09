Loto du rugby Salle multi-activités Eymet, 1 août 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le club des supporters de l’A.S.Eymet rugby vous invite à leur loto..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 23:30:00. EUR.

Salle multi-activités avenue de Lattre de Tassigny

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The A.S.Eymet rugby supporters’ club invites you to their bingo.

El club de aficionados al rugby A.S.Eymet te invita a su bingo.

Der Fanklub des A.S.Eymet Rugby lädt Sie zu seinem Lotto ein.

