Accès libre entre 9h30 et 12h

Lieu de rencontre entre enfants, entre parents, entre enfants et parents handicap visuel;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique vi;hi;ii;mi;pi Salle multi activités Availles Limouzine availles limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le LAEP est un espace convivial qui accueille les jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. Deux accueillantes aménagent les lieux dans le respect du tout petit.

Elles proposent des espaces de jeux libres et de malles à disposition, ainsi qu’un lieu de parole pour les adultes dans le respect de la confidentialité. Accueil libre et sans inscription sur 5 lieux du territoire : Le Vigeant ainsi qu’à Availles-Limouzine, L’Isle Jourdain Mauprévoir et Usson du Poitou.

Chaque mercredi, hors périodes de vacances scolaires, accueil ouvert entre 9h et 12h. Contact et informations auprès de Florence BRUNEAUD à la MJC à l’Isle Jourdain

05 49 48 94 00 – 06 47 62 82 28

