Rando du vin chaud salle multi activitées Augé, 21 janvier 2024, Augé.

Augé Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 08:00:00

fin : 2024-01-21 13:00:00

Dans le cadre de la foire au vin chaud 2024, nous organisons une randonnée pédestre le dimanche 21 janvier 2024.

Départ entre 8h et 10h.

inscription 6€ (gratuit pour les moins de 14ans).

2 parcours au choix de 9 et 14km.

Pot au départ et à l’arrivée, ravitaillement sur les parcours.

Pensez à votre gobelet, possibilité d’acheter un écocup sur place à 1€ (non repris, non consigné).

possibilité de se préinscrire en ligne.

La préinscription n’engage pas de paiement, elle permet de bénéficier d’un guichet privilégié sur place le matin de la rando sans remplir le formulaire papier, il suffit de donner son nom payer et partir marcher !!.

EUR.

salle multi activitées

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Haut Val De Sèvre