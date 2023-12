Concours de palets salle multi activitées Augé Catégories d’Évènement: Augé

Début : 2024-01-19 20:00:00

fin : 2024-01-19 00:00:00 Dans le cadre de la foire au vin chaud 2024, nous organisons un concours de palets. Palets fonte sur planche de plomb.

Rdv vendredi 19 janvier à 20h à la salle multi-activités. Tarif 14€ par doublette.

Buvette, snack sur place.

Lots pour tous les participants.

Réservation obligatoire au 06.10.5.10.52.

Limité à 44 doublettes..

salle multi activitées

Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

