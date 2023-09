Projection d’entretiens effectués auprès d’anciens du village suivie d’une « causerie » autour d’un goûté Salle Moutou Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’Évènement: Hérault

Projection d'entretiens effectués auprès d'anciens du village suivie d'une « causerie » autour d'un goûté
Samedi 16 septembre, 15h00
Salle Moutou
Gratuit. Entrée libre.

Profitez d'une projection d'entretiens filmés effectués auprès d'anciens du territoire suivie d'une causerie autour d'un goûter, où chacun pourra partager ses souvenirs, sur les thèmes de l'enfance, de l'école, des jeux. Vous pourrez découvrir des documents ou objets (scannés ou photographiés et rendus de suite) comme des photos de classes par exemple, afin d'alimenter le fond d'archives de la maison Cévenole.

Salle Moutou
36 rue de Castres, 34610 Saint-Gervais-sur-Mare
Saint-Gervais-sur-Mare
34610 Hérault
Occitanie

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Catégories d'Évènement:
Hérault, Saint-Gervais-sur-Mare

