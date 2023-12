Concert : Ouverture de saison avec DNVR Salle Mosaic Lisieux, 12 janvier 2024, Lisieux.

Concert : Ouverture de saison avec DNVR Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Salle Mosaic GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:30:00+01:00

Le vendredi 12 janvier, la salle Mosaic ouvre ses portes pour sa 13ème saison. Et quoi de mieux qu’un concert de DNVR pour commencer cette rentrée en beauté !

DNVR est un groupe originaire d’Évreux et composé de 5 musiciens aux influences multiples (soul, blues, pop, funk), à venir absolument écouter en live.

Venez découvrir en détail la programmation 100% française qui vous a été concoctée par l’équipe, pour la période de janvier à juin 2024. En plus, c’est gratuit !

12 JANVIER – 20H30 – GRATUIT

Ouverture des portes à 20h

Adresse : 13 bd Louis Pasteur

Buvette et restauration sur place par Association Lisieux bouge

Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

lisieux calvados

Ville de Lisieux