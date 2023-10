Désillusion + Gold Under Stone Salle Mosaic Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Désillusion + Gold Under Stone Salle Mosaic Lisieux, 10 novembre 2023, Lisieux. Désillusion + Gold Under Stone Vendredi 10 novembre, 20h30 Salle Mosaic 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit La scène sera en feu avec des performances explosives de Désillusion, et G.U.S : Gold Under Stone qui vous feront vibrer au rythme du métal. Billets disponibles dès maintenant : https://www.billetweb.fr/pro/mosaiclasalle Ouverture des portes 20h – Début du concert 20h30 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit Buvette et petite restauration sur place Association Lisieux bouge Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/mosaiclasalle »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/pro/mosaiclasalle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

