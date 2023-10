Festival Perséides Salle Mosaic Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Festival Perséides Salle Mosaic Lisieux, 4 novembre 2023, Lisieux. Festival Perséides Samedi 4 novembre, 19h30 Salle Mosaic Venez découvrir le festival à la salle Mosaic ! De nombreux artistes normands seront présents. Ils vous accueilleront dans leur univers électro avec leur lives et djset ! Vous pouvez prendre vos billets pour le Perséides Festival dès maintenant : https://linktr.ee/perseides.festival Samedi 4 novembre – 19h30 Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cometes/evenements/perseides-festival »}] [{« link »: « https://linktr.ee/perseides.festival »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T19:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

2023-11-04T19:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00 festival mosaic Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Salle Mosaic Adresse 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Lieu Ville Salle Mosaic Lisieux latitude longitude 49.147194;0.221963

Salle Mosaic Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/