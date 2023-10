Bal avec orchestre Salle Mosaic Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Bal avec orchestre Salle Mosaic Lisieux, 29 octobre 2023, Lisieux. Bal avec orchestre Dimanche 29 octobre, 14h30 Salle Mosaic 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit Tenez vous prêts à vous déhancher sur la piste le dimanche 29 octobre !

Notre orchestre Belle Époque s’occupe de la musique, pour une après-midi unique. Ouverture des portes 14h – Début du bal 14h30 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit Buvette sur place tenue par Association Lisieux bouge Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231323322 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

