7€ Plein tarif – 4€ Tarif réduit

Ce mois-ci les concerts seront rythmés de rock’n’roll, pop, funk et folk. Ce sera le 3 mars sur la scène Mosaic ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Ce mois-ci les concerts seront rythmés de rock’n’roll, pop, funk et folk. Ce sera le 3 mars sur la scène Mosaic ! Tankus the Henge, un univers électique, savant mélange de rock, nourri au Rag Time ou encore au funk, le tout magnifié par des textes finement ciselés.

Gordie Chambers, fera la première partie de ce concert, il écrit des chansons qui parlent d’amour, d’oiseaux et d’arbres. ➡️ INFOS PRATIQUES :

• Ouverture des portes 19h30 – Début du concert 20h30

7€ Plein tarif – 4€ Tarif réduit

• Buvette et petite restauration sur place par Association Lisieux bouge

