Venez découvrir le premier bal 2023 aux coté du groupe Belle Époque ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie BAL MOSAIC Les bals sont de retour, venez vous déhancher dans la bonne ambiance sur le dancefloor de Mosaïc.

Le premier bal 2023 se tiendra le 29 janvier avec le groupe BELLE ÉPOQUE. Pendant cette saison, les bals seront nombreux : il y en aura un par mois ! INFOS PRATIQUES :

• Ouverture des portes 14h / Début du bal à 14h30

• TARIFS : 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit

• Buvette sur place

