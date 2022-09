CONCERT : The Limboos + Levi’n Soul Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

CONCERT : The Limboos + Levi’n Soul Salle Mosaic, 7 octobre 2022, Lisieux. CONCERT : The Limboos + Levi’n Soul Vendredi 7 octobre, 19h00 Salle Mosaic

6.5€ (3.5€ tarif réduit)

Le 7 octobre 2022, le Rythm & blues sera à l’honneur à Mosaic ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Un concert rythm & blues et soul, organisé dans le cadre des Sixties ! – THE LIMBOOS – Exotic rhythm & blues

Avec « Baia », leur nouveau disque, ils effacent les frontières stylistiques et arrivent à nous faire danser et tomber dans leurs filets hypnotiques. Ils gardent les secrets de la bonne musique où tout est réel, chaleureux et excitant. – LEVI’N SOUL – Première partie / soul

Le groupe navigue de Curtis Harding à Lee Fields en passant par Monophonics et Otis Redding. Quatre musiciens d’univers différents qui nous promènent dans l’univers de la soul. TARIF : 6.5€ (3.5€ tarif réduit)

OUVERTURE DES PORTES 19H

DÉBUT DU CONCERT 20H

