44ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc 44ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc, 27 janvier 2024, Saint-Jean-le-Blanc. 44ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes 27 et 28 janvier 2024 Salle Montission Entrée : 7 € / Etudiants, Handicapés : 6 € / – de 10 ans : 3 € 44ème Salon Minéraux Fossiles Cristaux & Bien-Être Bijoux et Gemmes Exposition – Vente – Expertise – Conférence Venez découvrir les merveilles de la terre ! Minéraux d’une valeur scientifique inestimable.

Gemmes et Bijoux d’une beauté remarquable. Ce Salon sur 1 000 m², vous invite à un voyage dans le temps entre connaissance et imaginaire… Grâce à ses 40 exposants, venus de tous pays avec leurs découvertes et créations !

Du Cailloux à 1€ au collier d’une valeur inestimable ! Découvrez les bienfaits des cristaux riches en Énergie,

avec nos exposants spécialisés en Lithothérapie. Vous aimerez aussi les Bijoux de Créateurs ! L’esprit du Salon est ouvert à tout public : Amateurs, Collectionneurs et Enfants ! ESPACE MONTISSION

150 Avenue Jacques Douffiagues

45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

27 & 28 Janvier 2024

Samedi & Dimanche de 10h à 18h Entrée : 7 € / Etudiants, Handicapés : 6 € / – de 10 ans : 3 €

Restauration sur place – Parking gratuit Salle Montission Saint Jean Le Blanc (45) Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « richard.blanc@animotions.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.73109646 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/animotions.blancrichard »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00 minéraux fossiles cristaux bien-être gemmes salon bijoux Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Salle Montission Adresse Saint Jean Le Blanc (45) Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc latitude longitude 47.883509;1.937155

Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/