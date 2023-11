« Le Monde merveilleux de l’enfance » Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc « Le Monde merveilleux de l’enfance » Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc, 19 novembre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. « Le Monde merveilleux de l’enfance » Dimanche 19 novembre, 16h00 Salle Montission Participation libre L’orchestre symphonique de l »Ensemble Amateur 45 composé de 57 musiciens vous emportera dans le « Monde merveilleux de l’enfance » à travers les musiques de films.

En première partie vous pourrez écouter l’orchestre d’harmonie de Saint-Jean-le-blanc « ODVS ». Salle Montission Saint Jean Le Blanc (45) Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 Concert ensemble amateur 45 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Salle Montission Adresse Saint Jean Le Blanc (45) Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc latitude longitude 47.883509;1.937155

Salle Montission Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/