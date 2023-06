Festival Livres en Marches 2023 Salle Montgrabelle Les Marches Porte-de-Savoie, 30 septembre 2023, Porte-de-Savoie.

Festival Livres en Marches 2023 30 septembre et 1 octobre Salle Montgrabelle Les Marches 5€/jour 7€ les deux jours Gratuit étudiants et moins de 16 ans Gratuit à partir de 16h00 le dimanche + remise de 10% sur les achats de livres à la Bourse aux Livres le Dimanche uniquement

Le Festival Livres en Marches revient pour sa 22° édition Samedi 30 septembre et Dimanche 1er Octobre à Porte-de-Savoie (73). Bourse aux livres d’occasion, ateliers jeunesse gratuits, 60 écrivains et illustrateurs en dédicace, 14 conférences sur des thématiques variées et engagées.

Parmi les invités de cette nouvelle édition : Camille Etienne, Salomé Saqué, Pablo Servigne, Aurélien Barrau, Yolaine de la Bigne, Thibaud Bérard, Hugo Piette, Heidi Sevestre, Frédéric Encel, Laurent Tillon, Timothée Parrique, Julien Devaureix…

Pour encore et toujours essaimer la matière-à-penser auprès d’un large public !

Salle Montgrabelle Les Marches Les Marches Porte-de-Savoie 73800 Les Marches Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

©Livresenmarches2023