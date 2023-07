Rencontre des Arts, semaine culturelle : lecture-spectacle : »paroles de féministes » Salle Mizpira Saint-Jean-le-Vieux, 7 juillet 2023, Saint-Jean-le-Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux,Pyrénées-Atlantiques

La lecture spectacle proposée « paroles féministes » est une plongée dans l’univers littéraire de divers auteurs et autrices, anciens et contemporains, dont l’objet était de mettre fin au sexisme. Josette Barnetche et Katixa Ospital donneront vie à ces textes non théâtraux d’auteurs et autrices connus ou non qui généreront réflexions et interrogations..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Salle Mizpira

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The « paroles féministes » performance reading is a plunge into the literary universe of various authors, past and present, whose aim was to put an end to sexism. Josette Barnetche and Katixa Ospital will bring these non-theatrical texts by well-known and lesser-known authors to life, generating reflection and questioning.

La lectura-performance « paroles féministes » es una inmersión en el universo literario de varias autoras, pasadas y presentes, cuyo objetivo era acabar con el sexismo. Josette Barnetche y Katixa Ospital darán vida a estos textos no teatrales de autoras conocidas y menos conocidas, generando reflexiones y preguntas.

Die vorgeschlagene Leseshow « paroles féminministes » ist ein Eintauchen in die literarische Welt verschiedener alter und zeitgenössischer Autoren und Autorinnen, deren Ziel es war, dem Sexismus ein Ende zu setzen. Josette Barnetche und Katixa Ospital werden diese nicht-theatralischen Texte von bekannten und weniger bekannten Autorinnen und Autoren zum Leben erwecken, die Reflexionen und Fragen erzeugen werden.

