FOMIDABLE ! AZNAVOUR SALLE MISTRAL Pegomas, 20 janvier 2024, Pegomas.

L’année 2024 célébrera le 100e anniversaire de Charles Aznavour, légende du patrimoine musical universel mondial.Gil Marsalla et Jules Grison lui rendront hommage le 20 janvier 2024, avec un nouveau spectacle créé spécialement pour l’occasion .Des projections d’images et de vidéos en arrière-scène sur une mise en scène et décoration originale font de ce spectacle, le plus bel hommage jamais réalisé sur la carrière de Charles Aznavour, et avec l’accord de sa famille ! Comme un symbole, c’est à New York, le 13 Janvier 2024 que débutera la tournée mondiale de son 100ème Anniversaire.

Tarif : 21.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE MISTRAL 114 AV FREDERIC MISTRAL 06580 Pegomas 06