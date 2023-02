CONFERENCE GESTICULEE de & par Michel BENIZRI, comédien: “MOI FRANCAIS, JUIF, ARABE” SALLE MISTRAL – BIZET – rue A . CAMUS VAUVERT, 26 mars 2023, Vauvert.

CONFERENCE GESTICULEE de & par Michel BENIZRI, comédien: “MOI FRANCAIS, JUIF, ARABE” Dimanche 26 mars, 15h30 SALLE MISTRAL – BIZET – rue A . CAMUS VAUVERT

entrée libre participation au chapeau

Histoire du conflit israelo palestinien

SALLE MISTRAL – BIZET – rue A . CAMUS VAUVERT SALLE MISTRAL – BIZET – rue A . CAMUS VAUVERT Vauvert 30600 Gard Occitanie

Tout part d’une question : Toi qui connais Israël, dis-moi, comment ça va mal, là-bas ?

Pour y répondre, je propose de défaire l’écheveau autour d’un bon thé à la menthe.

Je vous raconterai les faces visibles et cachées de l’histoire grande ou petite qui nous ont conduits au conflit israélo-palestinien ; deux peuples (?) qui convoitent un même territoire sur lequel ils vivent.

Et puisqu’il s’agit d’histoire(s), comment nous, espèce fabulatrice, les construisons-nous ? Au service de quoi ? Au profit de qui ?

Juifs et Palestiniens ne seraient-ils pas tous-deux victimes de sept siècles de discrimination en Europe, donnant naissance à un oppresseur cynique, avide, nourrissant encore aujourd’hui le conflit Nord-Sud, un oppresseur caché derrière trois mots : Colonialisme, Nationalisme et Capitalisme ?

Cette conférence gesticulée, ce spectacle, mêle géopolitique, histoire et autobiographie pour comprendre ce monde fait de storytelling et de propagande.

C’est aussi l’histoire d’un enfant qui se questionne, d’un adolescent qui se cherche et d’un adulte qui se souvient et redonne vie avec truculence aux fantômes du passé.

C’est l’histoire du mépris colonial. C’est l’histoire des racines de l’antisémitisme.

Enfin, c’est l’histoire pleine d’espoir, celle de demain, cette page blanche qui reste à écrire avec de nouvelles valeurs et de nouveaux héros.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T15:30:00+02:00

2023-03-26T18:00:00+02:00