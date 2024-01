Vêprée chantée et contée Salle Mille Club Ploufragan, 28 janvier 2024, Ploufragan.

Vêprée chantée et contée Dimanche 28 janvier 2024, 14h30 Salle Mille Club L’entrée est libre est gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T14:30:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Le dimanche 28 janvier 2024, l’association De Ouip En Ouap organise à la salle du Mille Club (22440 Ploucragan) une vêprée chantée et contée.

Comme à l’accoutumée, l’on arrive quand on peut et l’on part quand on veut. On chante, on répond, on conte ou l’on écoute tout simplement.

Une buvette familiale (eau, café, thé, jus de fruits, cid, etc.) et petite restauration de gâteaux sera à votre disposition.

Salle Mille Club Allée du Collège; 22440 Ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d'Armor Bretagne

patrimoine oral

DOEO