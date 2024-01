Assemblée Générale Annuelle Salle Mille Club Ploufragan, 28 janvier 2024, Ploufragan.

Assemblée Générale Annuelle Dimanche 28 janvier 2024, 10h30 Salle Mille Club

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T10:30:00+01:00 – 2024-01-28T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:30:00+01:00 – 2024-01-28T12:30:00+01:00

L’association De Ouip En Ouap a le plaisir de vous inviter à participer à son Assemblée Générale Annuelle le dimanche 28 janvier 2024 à partir de 10h30 à la Salle du Mille Club (22440 Ploufragan), afin de clôturer une année 2024 très riche en évènements et envisager l’année 2024.

Cette assemblée sera suivie d’un repas partagé et d’une vêprée chantée et contée à la salle du Mille Club afin de terminer cette journée de manière conviviale

Salle Mille Club Allée du Collège; 22440 Ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « assodoeo@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://deouipenouap.wordpress.com/ »}]

DOEO