EXPOSITION – L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS Salle Michel Dinet Vandœuvre-lès-Nancy, vendredi 12 janvier 2024.

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 14:30:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Regarder un arbre comme on se promène en forêt, s’attarder sur les détails, flâner au ras du sol, à hauteur de houppier… Des racines aux bourgeons, du tronc aux rameaux, trois artistes botaniques illustrent un morceau choisi de l’arbre pour composer un répertoire de motifs singuliers et contemporains… et nous rappellent la beauté du monde végétal.

L’exposition est co-organisée avec l’association de botanistes “Floraine” et la SNHF (Société Nationale d’Horticulture de France).

Une conférence en lien avec l’exposition aura lieu le 13/01 à 14h30 dans les salons du Charmois.Tout public

0 EUR.

Salle Michel Dinet allée Jean Legras

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par DESTINATION NANCY