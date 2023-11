Boutcord + Gaillet Gratteron Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville Catégories d’Évènement: Malzéville

Meurthe-et-Moselle Boutcord + Gaillet Gratteron Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville, 8 décembre 2023, Malzéville. Boutcord + Gaillet Gratteron Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle Michel Dinet | Malzéville 10,00 €, ou plus selon les affinités !!! Cette année encore nous serons ravis de vous retrouver pour une soirée de danses.

Le Duo Boutcord revient pour notre plus grand plaisir,

Et un autre duo fait son entrée le Duo Gaillet Gratteron

Salle Michel Dinet | Malzéville
Place François Mitterrand, 54220 Malzéville

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

bal folk danses

Salle Michel Dinet , Malzéville
Place François Mitterrand, 54220 Malzéville
Malzéville

