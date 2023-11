Les Neugeottes, et ses amis ! Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville Catégories d’Évènement: Malzéville

Meurthe-et-Moselle Les Neugeottes, et ses amis ! Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville, 18 novembre 2023, Malzéville. Les Neugeottes, et ses amis ! Samedi 18 novembre, 21h00 Salle Michel Dinet | Malzéville Entrée libre Le groupe folklorique lorrain Les Neugeottes serait honoré de votre présence à notre soirée folklorique du 18 novembre prochain.

Un spectacle complet autour des folklores Lorrain, Alsacien, Polonais, Serbe et Macédoine du Nord, avec les groupes : Les Neugeottes (noisettes en patois lorrain), groupe folklorique traditionnel lorrain qui vise à promouvoir le folklore lorrain.

« . Le groupe Wieliczka qui présente des danses, chants et musiques puisés dans le grand trésor du folklore polonais.

Le groupe Sloga, de Nancy, qui présente des danses issues des traditions serbe et de Macédoine du Nord. Salle Michel Dinet | Malzéville Place François Mitterrand, 54220 Malzéville Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 29 43 78

