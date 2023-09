Stage : Danses de Flandres Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville Catégories d’Évènement: Malzéville

Meurthe-et-Moselle Stage : Danses de Flandres Salle Michel Dinet | Malzéville Malzéville, 7 octobre 2023, Malzéville. Stage : Danses de Flandres Samedi 7 octobre, 14h00 Salle Michel Dinet | Malzéville 12,00 € En 2023, le FOLK’XYBAL remet le couvert !

Nous sommes heureux de vous annoncer que cette 6ème édition sera aux couleurs des Flandres !!

De 14h à 17h : Gabriel LENOIR animera un stage de bourrée de danses des Flandres. Pour découvrir le programme du stage, c’est par ICI… https://tinyurl.com/32xbec2m

Plus d’infos sur Gabriel LENOIR, c’est par ICI… https://www.gabriel-lenoir.fr/ En parallèle, Benjamin MACKE animera un stage d’improvisation sur film muet.

Plus d’infos sur Benjamin MACKE, c’est par ICI…

https://www.macke-bornauw.com/qui-sommes-nous … et le soir…

GRAND BAL FOLK AVEC SHILLELLAGH et FOLK’XYGENE !

RESERVEZ DES MAINTENANT avec le bulletin d’inscription en cliquant sur le lien https://tinyurl.com/32xbec2m

INFO: Jusqu’au 10/09/2022 , réservation pour toute réservation pour un stage, le bal est à 8€ (au lieu de 10€)

RESERVEZ DES MAINTENANT avec le bulletin d'inscription en cliquant sur le lien https://tinyurl.com/32xbec2m

Plus d'infos:
https://www.gabriel-lenoir.fr/
https://www.macke-bornauw.com/qui-sommes-nous

Salle Michel Dinet | Malzéville
Place François Mitterrand, 54220 Malzéville

Détails
Catégories d'Évènement: Malzéville, Meurthe-et-Moselle
Lieu: Salle Michel Dinet, Malzéville
Adresse: Place François Mitterrand, 54220 Malzéville

