Sous le poids des plumes
Dimanche 4 février 2024, 16h00
Salle Mère Marie Pia
Tarifs: de 10 euros à 25 euros
Compagnie Pyramid

Ils nous embarquent dans une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets.

Les souvenirs font ce que nous sommes, reflètent notre vie, notre identité. Les souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe. Alors ils s'abîment, se morcellent, tels des plumes qui nous échappent. Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ? Ces plumes, qui quand elles s'envolent nous font nous souvenir…

Salle Mère Marie Pia
Rue de Combs-la-Ville 91480 Quincy sous Sénart
Quincy-sous-Sénart 91480 Essonne

Catégories d'Évènement: Essonne, Quincy-sous-Sénart

