Pommes d’amour Salle Mère Marie Pia Quincy-sous-Sénart, 20 janvier 2024 15:00, Quincy-sous-Sénart.

Danse & théâtre interactif – Compagnie Magali Lesueur

De 4 à 10 ans

Trois frères et soeurs se souviennent de leurs vacances dans un parc d’attractions : le goût des sucreries, leur passion pour les jeux vidéo, les chamailleries qui les divisaient quelques fois entre garçons et filles pour des raisons futiles…

Mais surtout la complicité et l’amour qui les unissaient face aux moqueries entendues à la vue de leur frère dans son fauteuil roulant interprété par Nathan Waye, danseur professionnel de break dance, en situation de handicap vu dans « La France à un incroyable talent ».

Salle Mère Marie Pia Rue de Combs-la-Ville 91480 Quincy sous Sénart

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

spectacle danse

© Karo Cottier