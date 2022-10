Les Maux bleus Salle Mère Marie Pia, 11 mars 2023, Quincy-sous-Sénart.

Les Maux bleus
Samedi 11 mars 2023, 20h30
Salle Mère Marie Pia

Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Succès du Festival Off Avignon 2021, 2 comédiennes, 15 personnages, 1 certitude : la violence n’est pas une question de genre mais de pouvoir.

Salle Mère Marie Pia Rue de Combs-la-Ville 91480 Quincy sous Sénart Quincy-sous-Sénart 91480 Essonne Île-de-France

Grâce à une succession de tableaux, tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière cette part d’ombre de la société à travers différents points de vue : victimes, témoins et bourreaux.

La création Les Maux Bleus expose de façon intense, poignante et sans concession toutes les formes de violences faites aux femmes : tant physiques que psychologiques, elles sont multiples, insidieuses, courantes, invisibles, révoltantes… Un face à face salutaire avec la violence pour mieux l’écouter, la comprendre et l’éradique. Texte acéré, sublime, juste et profond, d’une vérité si criante que même l’humour qui y est saupoudré ne parvient pas toujours à contenir les larmes, interprétation magnifique et bouleversante, mise en scène fine et délicate, Les Maux Bleus est assurément une œuvre théâtrale vibrante, authentique, salvatrice, profondément humaniste et remplie d’espoir. On est touché en plein cœur !

LA PRESSE AIME

« Cette pièce procure toutes les émotions. Pourquoi il faut absolument aller la voir ? Pour voir une pièce qui traite des violences de la société sans entrer dans les clichés habituels. » FRANCE BLEU

« Une pièce coup de poing sur les violences faites aux femmes […] un spectacle qui touche au cœur. » LE MONDE

Distribution

De et avec : Chrystelle Canals et Milouchka

Mise en scène : Hervé Lavigne

Création Lumières : Samuel Hassid

Création musicale : Rémi Chaillan

Chorégraphie : Brian Ca



