EXPOSITION – MIRAGE Salle Mercure, 28 avril 2023, Hettange-Grande

Moselle . Sophoan Cao vous invite à découvrir ses peintures à la salle Mercure. L’artiste a remporté le troisième prix au concours Art Contest de Luxembourg au Casino de Mondorf- les-Bains, l’année dernière. +33 6 77 74 78 01 Salle Mercure 8 rue de la Gendarmerie Hettange-Grande

