Les p’tits dej de l’info Salle Mendès France Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Les p’tits dej de l’info Salle Mendès France Bassens, 7 novembre 2023, Bassens. Les p’tits dej de l’info Mardi 7 novembre, 10h00 Salle Mendès France Gratuit. Ouvert à tous. Sensibilisation aux premiers secours : comment l’aleter et sensibiliser ?

Gratuit. Ouvert à tous. Accès libre.

Renseignements : 05 57 80 81 50, plate-forme de services publics Salle Mendès France rue Paul Bert 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-bassens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00 informations actualités Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Salle Mendès France Adresse rue Paul Bert 33530 Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Salle Mendès France Bassens latitude longitude 44.900316;-0.516467

Salle Mendès France Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/