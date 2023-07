Exposition dans la Porte fortifiée d’Ardon à Laon Salle Médiévale de la porte d’Ardon Laon, 16 septembre 2023, Laon.

La Société des Amis de Laon et du Laonnois rend hommage à l’un de ses plus illustres et fidèles adhérents qui nous a quittés en 2022.

Alain Gigot est né le 23 octobre 1931 à Nemours. Après ses études d’architecte, il poursuit sa formation à l’Ecole de Chaillot où il soutiendra un mémoire portant sur l’église de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache.

Architecte des Bâtiments de France, il dirige le service de l’Aisne de 1968 à 1974, et sera nommé Architecte en chef des Monuments historiques la même année, où il aura en charge les départements de l’Aisne et de la Somme.

Outre la richesse de son parcours professionnel et ses nombreuses interventions décisives en faveur de notre patrimoine, nous soulèverons un peu le voile sur la vie très remplie de cet homme de passion et de bienveillance, ainsi que sur ses occupations multiples dans des domaines parfois surprenants, que sa pudeur et sa discrétion naturelles nous avaient cachées…

