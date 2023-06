Spectacle de textes Salle Maxime Perrard Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Spectacle de textes Salle Maxime Perrard Orléans, 18 juin 2023, Orléans. Spectacle de textes Dimanche 18 juin, 16h00 Salle Maxime Perrard Le théâtre de l’Astoria présente son SPECTACLE ANNUEL TEXTES de Molière

Le médecin malgré lui Victor Hugo

Voici que la saison décline Georges Courteline

La première lettre – Le Gora Sacha Guitry

Fausse alerte

Public : à partir de 12 ans. Durée indicative : 1h30 Dimanche 18 Juin 2023 à 16h00

Salle de l’École Maxime Perrard

45 avenue Dauphine

45100 Orléans

Entrée gratuite. Participation au chapeau Salle Maxime Perrard 45 Avenue Dauphine ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:30:00+02:00

