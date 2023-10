Don du sang Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Varennes-sur-Allier Don du sang Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier, 25 octobre 2023, Varennes-sur-Allier. Varennes-sur-Allier,Allier Don de sang.

2023-10-25 16:00:00 fin : 2023-10-25 19:00:00. .

Salle Max Favalelli

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Blood donation Donación de sangre Blut spenden Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire Détails Catégories d’Évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Autres Lieu Salle Max Favalelli Adresse Salle Max Favalelli Ville Varennes-sur-Allier Departement Allier Lieu Ville Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier latitude longitude 46.313963;3.406815

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-sur-allier/