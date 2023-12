Concert des professeurs de l’école de musique Salle Maurice Thorez Tarnos, 28 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28

Comme chaque année, les professeurs de l’École Municipale de Musique donnent un rendez-vous musical aux parents d’élèves de l’École ainsi qu’au public tarnosien et des environs.

Si l’École Municipale de Musique connaît un tel succès, c’est grâce à la qualité de ses enseignants, tous musiciens de haut niveau. C’est donc avec plaisir que vous les retrouverez sur scène pour un concert en 2 parties où ils exprimeront leur talent.

Rendez-vous à 17h.

Sur réservation au 5 59 64 49 40 ou ecoledemusique@ville-tarnos.fr..

EUR.

Salle Maurice Thorez Tarnos

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx