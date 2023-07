Exposition MIZANscènes Salle Maurice Martin Mimizan, 22 septembre 2023, Mimizan.

Mimizan,Landes

L’association MIZANscènes propose aux artistes peintres qui n’ont pas pu être retenus pour le festival MIMIZ’Arts 2023 (limitation de la capacité physique d’accueil des lieux d’exposition et volonté de préserver la qualité de la mise en visibilité des œuvres proposées) d’exposer leurs toiles à la salle Maurice Martin (MIMIZAN Plage) du 22 au 24 septembre 2023.

Entrée libre et gratuite.

2023-09-22 fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

Salle Maurice Martin

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



The MIZANscènes association is offering painters who have not been selected for the MIMIZ’Arts 2023 festival (due to the limited physical capacity of the exhibition venues and the desire to preserve the quality of the works on display) the opportunity to exhibit their paintings at the Salle Maurice Martin (MIMIZAN Plage) from September 22 to 24, 2023.

Free admission

La asociación MIZANscènes ofrece a los pintores que no hayan sido seleccionados para el festival MIMIZ’Arts 2023 (debido a la capacidad física limitada de los lugares de exposición y al deseo de preservar la calidad de las obras expuestas) la oportunidad de exponer sus cuadros en la sala Maurice Martin (MIMIZAN Plage) del 22 al 24 de septiembre de 2023.

Entrada gratuita

Der Verein MIZANscènes bietet Malern, die nicht für das Festival MIMIZ’Arts 2023 ausgewählt werden konnten (aufgrund der begrenzten Aufnahmekapazität der Ausstellungsorte und des Wunsches, die Qualität der Präsentation der vorgeschlagenen Werke zu erhalten), die Möglichkeit, ihre Gemälde vom 22. bis 24. September 2023 im Salle Maurice Martin (MIMIZAN Plage) auszustellen.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Mimizan