[Audition] Piano à queue Salle Maurice Levasseur Dieppe, 10 juin 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Passez une belle soirée en musique en compagnie des élèves des classes piano à queue de l’école de musique Francis Poulenc qui vous interpréteront les meilleurs morceaux de leur répertoire !.

2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Salle Maurice Levasseur

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Enjoy an evening of music with students from the Francis Poulenc music school’s grand piano classes, performing the best pieces in their repertoire!

Disfrute de una velada musical con los alumnos de las clases de piano de cola de la escuela de música Francis Poulenc, que interpretarán las mejores piezas de su repertorio

Verbringen Sie einen schönen musikalischen Abend mit den Schülern der Flügelklassen der Musikschule Francis Poulenc, die Ihnen die besten Stücke aus ihrem Repertoire vortragen werden!

