Rando Coup de Coeur Dimanche 17 décembre, 14h00 Salle Maurice Genevoix Chécy Tout public

Coup de Cœur vous propose en décembre deux manifestations dont l’intégralité des recettes sera reversée, non seulement aux Restaurants du Cœur, mais également au Secours Catholique et au Secours Populaire.

Concert de la Chorale Arc en Ciel et de l’Harmonie de Chécy le vendredi 15 décembre 2023 20h30 à l’église de Chécy

Randonnée pédestre le dimanche 17 décembre 2023 avec un départ à 14h de la Salle Maurice Genevoix de Chécy.

Circuit Loire et Canal (6 et 12kms)

Prix libre

Salle Maurice Genevoix Chécy Avenue de la paix en Algérie Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

randonnée pedestre caritatif

Laurent CHERON