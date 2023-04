Fête de la Nature au Mesnil-Amelot Salle Maurice Droy Le Mesnil-Amelot Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Amelot

Fête de la Nature au Mesnil-Amelot Salle Maurice Droy, 13 mai 2023, Le Mesnil-Amelot. Fête de la Nature au Mesnil-Amelot Samedi 13 mai, 09h30 Salle Maurice Droy Entrée libre Venez en apprendre plus sur la nature, sur l’écologie et découvrir le marché et les animations de cette fête de 12h à 18h.

Les pompiers de Mitry-Mory seront présents pour une démonstration inédite au Mesnil-Amelot.

Le matin une Run Eco organisée avec deux parcours (course et randonnée) pour nettoyer la nature de 9h30 à 12h. Salle Maurice Droy 13 Rue du Stade Sauvanet, Le Mesnil-Amelot 77990 Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.facebook.com/profile.php?id=100069822331996 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 03 60 83 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

