Paul Adam en spectacle ! Salle Maurice Droy, 14 avril 2023, Le Mesnil-Amelot. Paul Adam en spectacle ! Vendredi 14 avril, 19h30 Salle Maurice Droy billetterie Celui qui a été la tête d’affiche du caveau de la république pendant 20 ans, la tête d affiche du don camilo vient d’écrire son tout premier spectacle « À 60 ans, je découvre … »

Paul Adam jette son regard de sénior sur la société à travers sa vie, ses expériences.

Un vrai tour d'horizon politique et de société

Salle Maurice Droy
13 Rue du Stade Sauvanet, Le Mesnil-Amelot 77990
Le Mesnil-Amelot 77990
Seine-et-Marne
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-04-14T19:30:00+02:00 – 2023-04-14T23:30:00+02:00

