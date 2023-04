Elodie Poux Salle Maurice Droy Le Mesnil-Amelot Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Amelot

Elodie Poux Salle Maurice Droy, 13 avril 2023, Le Mesnil-Amelot. Elodie Poux Jeudi 13 avril, 19h30 Salle Maurice Droy billetterie Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? A cette question, très souvent posée, Elodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle « Le syndrome du papillon » ! Salle Maurice Droy 13 Rue du Stade Sauvanet, Le Mesnil-Amelot 77990 Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.facebook.com/profile.php?id=100069822331996 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T19:30:00+02:00 – 2023-04-13T23:30:00+02:00

