Théâtre : « Carrement à l’ouest » Salle Massenet Pont-Salomon, 25 novembre 2023, Pont-Salomon.

Pont-Salomon,Haute-Loire

Le Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises vous propose une pièce de théâtre déjantée interprétée par la compagnie L’Étroit Passage :

« Carrément à l’Ouest ».

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle Massenet

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises offers you a crazy play performed by the L’Étroit Passage company:

« Carrément à l’Ouest

El Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises (Comité de Fiestas y Animaciones de Pontoises) pone en escena una disparatada obra de teatro interpretada por la compañía L’Étroit Passage:

« Carrément à l’Ouest

Das Comité des Fêtes et d’Animations Pontoises bietet Ihnen ein verrücktes Theaterstück, das von der Theatergruppe L’Étroit Passage aufgeführt wird:

« Carrément à l’Ouest »

